Україна та МВФ розпочали обговорення фіскальних реформ

Керівництво Міністерства фінансів та Національний банк України разом із місією Міжнародного валютного фонду 4 вересня розпочали обговорення заходів економічної та фінансової політики у межах п'ятого перегляду програми EFF. З посиланням на Міністерство фінансів України, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Зазначається, що місія МВФ триватиме з 4 по 10 вересня.

Ключовими темами є виконання заходів, визначених за Програмою до наступного перегляду, зокрема впровадження фіскальних структурних реформ. Окрім того, учасники розглянуть питання відновлення боргової стійкості та пріоритети реформ Уряду України.

Як розповів міністр фінансів Сергій Марченко, від початку повномасштабного вторгнення Росії МВФ спрямував Україні 10,2 млрд доларів бюджетної допомоги. Це є третім за обсягом джерелом зовнішнього фінансування після ЄС та США.

"Ми продовжуємо системно працювати з міжнародними партнерами над забезпеченням макрофінансової стабільності в умовах війни. Допомога Фонду у цьому процесі є координуючою між донорами, що сприяє мобілізації ресурсів на пріоритетні потреби України" , - наголосив міністр.

У Мінфіні також зазначили, що Україна станом на початок вересня 2024 року, в межах дії програми, виконала 23 структурні маяки із 37, передбачених Меморандумом з МВФ. З них 14 маяків стосувалися фіскального сектору.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду в Україні в рамках програми EFF (Extended Fund Facility) надає фінансову підтримку для сприяння економічній стабільності та реформам.

Ця програма покликана допомогти країнам, які стикаються з серйозними економічними викликами, шляхом надання довгострокових позик. Вона фокусується на структурних реформах, бюджетній дисципліні та макроекономічній стабільності.

Наприкінці березня минулого року було схвалено угоду України про EFF з доступом у розмірі 15,6 млрд доларів. Згідно з цією програмою, Україна отримала політичні зобов'язання від партнерів щодо надання 122 млрд доларів до 2027 року.

У вересні Міжнародний валютний фонд розпочав місію для п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF. Це дозволить Україні залучити 1,1 млрд доларів цієї осені.