Генштаб: найгарячіша обстановка на Покровському та Курахівському напрямках

На фронті за минулу добу відбулось 164 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог активний на Куп’янському, Лиманському та Торецькому напрямках.﻿﻿ Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 22:00 4 вересня, повідомляє Українська правда.

"За сьогодні противник завдав по території України одного ракетного удару із застосуванням 13 ракет, 57 авіаційних ударів (задіяв, зокрема 71 КАБ), використав для ураження 334 дрони-камікадзе. Здійснив більше 2500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів" , - повідомили військові.

На Харківському напрямку ворог один раз атакував неподалік Вовчанська. Бойове зіткнення триває.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 15 разів намагався просунутися вперед.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів.

На Сіверському напрямку ворог два рази впродовж дня безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку активність ворога вилилась в чотири бойових зіткнення.

На Торецькому напрямку наші війська відбивали 12 атак противника поблизу Неліпівки, Торецька та Нью-Йорка.

Ворог 49 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку.

На Курахівському напрямку ворог 46 разів атакував наші позиції.

На Времівському напрямку наші війська відбивали три атаки противника, поблизу Костянтинівки та Водяного – дві атаки зупинено, ще одна триває.

Два рази окупанти безуспішно штурмували українські позиції на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку було 5 невдалих спроб штурмувати позиції українських воїнів.