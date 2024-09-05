До Ради надійшли подання про призначення нових міністрів у Кабмін

Увечері 4 вересня до Верховної ради за пропозицією депутатської фракції "Слуга народу" надійшли подання про призначення нових кандидатур у Кабінеті міністрів.﻿﻿ Про це заявив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє Українська правда.

Зокрема Мельничук повідомив про подання премʼєр-міністра України про призначення:

Ольги Стефанішиної віце-премʼєр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - Міністром юстиції України;

Олексія Кулеби віце-прем'єр-міністром з відновлення України – Міністром розвитку громад та територій України;

Віталія Коваля міністром аграрної політики та продовольства України;

Матвія Бідного міністром молоді та спорту України;

Світлани Гринчук міністром захисту довкілля та природних ресурсів України;

Наталії Калмикової міністром у справах ветеранів України;

Германа Сметаніна міністром з питань стратегічних галузей промисловості України;

Миколи Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій України.

Нагадаємо, 4 вересня Рада звільнила з посад міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюську, віцепрем'єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину.

Фракція "Слуга народу" 4 вересня провела засідання, де йшлося про "перезавантаження" уряду й ухвалили пропозиції про кандидатів на посади міністрів.