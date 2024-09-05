В Білорусі вночі підіймали винищувачі для збиття "Шахедів" – "Гаюн"

В ніч на 5 вересня близько 1.00 два ударні дрони "Шахед" залетіли у Гомельську область Білорусі з Чернігівської області. Білоруські військові підняли в небо винищувачі, у Гомельському районі чути вибухи.﻿﻿ Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн", повідомляє Українська правда.

О 1.30 з аеродрому Барановичі у Білорусі підняли в небо черговий винищувач. У Гомельському районі збивають "Шахеди" - чути вибухи.

Близько 1.00 два ударні дрони «Шахед» залетіли у Гомельську область Білорусі з Чернігівської області pic.twitter.com/A0d3QJ0Yve — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 4, 2024

"Двічі звуки вибуху чули в Гомельському районі о 01:34 і 01:36. За попередніми даними, люди чують і бачать антидронну роботу в білоруському небі" , – йдеться в повідомленні.

О 2:20 з аеродрому Барановичі піднято другий винищувач ВПС РБ - летить на південний схід.

Нагадаємо, пізно ввечері 4 вересня російські війська запустили по Україні ударні БпЛА. Водночас неодноразово "Шахеди" залітали до Білорусі з території України.﻿