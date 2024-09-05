Блінкен подякував Кулебі напередодні відставки за його "невтомну роботу"

У Держдепартаменті США повідомили про розмову держсекретаря Ентоні Блінкена з його українським візаві Дмитром Кулебою, який подав заяву про відставку. Про це йдеться у заяві речника Держдепу Метью Міллера, повідомляє Європейська правда.

"Державний секретар США Ентоні Блінкен провів сьогодні телефонну розмову з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, в якій подякував йому за невтомне керівництво зовнішньою політикою України під час історичних викликів, зокрема, коли світ об'єднався на захист України після повномасштабного вторгнення Росії" , – йдеться у повідомленні.

Держсекретар висловив вдячність за тісне партнерство, яке США та Україна розвинули в ході багатьох заходів, і підтвердив незмінну підтримку Сполученими Штатами народу України, який захищає себе, свою батьківщину і свою свободу від російської агресії.

Про розмову розповів і сам Блінкен у X (Twitter).

"Сьогодні я говорив з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб подякувати йому за принципове керівництво зовнішньою політикою України. Сполучені Штати продовжуватимуть нашу незмінну підтримку України перед обличчям жорстокої агресії Росії" , – написав він.

Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок напередодні заявила, що мало з ким працювала так тісно, як з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою.

Дмитро Кулеба написав заяву про відставку в середу, 4 вересня.