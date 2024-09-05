У Держдепі розповіли, як Блінкен та Кулеба виборювали ППО для України

У Держдепі США заявили, що глава МЗС Дмитро Кулеба, який подав у відставку, був "надзвичайним партнером Сполучених Штатів у роботі на підтримку України". Про це заявив на брифінгу 4 вересня речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє Європейська правда.

У Держдепі високо оцінили роль міністра Кулеби у роботі, "яку ми робили, щоб мобілізувати дипломатичну підтримку".

"У певному сенсі міністр закордонних справ Кулеба був нашим головним партнером у поїздках по всьому світу, намагаючись отримати дипломатичну підтримку як для підтримки України, так і для притягнення Росії до відповідальності" , – сказав Міллер.

Він також розповів про зустрічі Блінкена і Кулеби.

"Іноді вони зустрічаються на цих зустрічах і перше, про що вони говорять, – один з них скаже: "Я знаю, що ця країна має систему протиповітряної оборони, яку вони могли б надати, якщо інша країна зможе допомогти їм чимось іншим", і вони насправді торгуються, намагаючись з'ясувати, як вирішити дуже конкретні проблеми, що стоять перед Україною" , – розповів Міллер.

У Держдепартаменті США також повідомили про розмову держсекретаря Ентоні Блінкена з його українським візаві Дмитром Кулебою, який подав заяву про відставку.

Держсекретар висловив вдячність за тісне партнерство, яке США та Україна розвинули в ході багатьох заходів, і підтвердив незмінну підтримку Сполученими Штатами народу України, який захищає себе, свою батьківщину і свою свободу від російської агресії.