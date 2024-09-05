Вартість нафти зросла через різке зниження запасів у США

Ціни на нафту підвищуються в четвер на даних Американського інституту нафти (API) про різке зниження запасів у США, повідомляє Enkorr.

За оцінками API, резерви нафти в країні минулого тижня зменшилися на 7,4 млн барелів. Таке скорочення, якщо воно підтвердиться офіційними даними, стане найістотнішим із червня.

Міненерго США оприлюднить щотижневий звіт про запаси енергоносіїв у країні о 18:00 за київським часом.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:20 за Києвом становить $72,96 за барель, що на $0,26 (0,36%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У середу ці контракти здешевшали на $1,05 (1,4%), до $72,7 за барель, мінімуму з червня 2023 року.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилися в ціні на цей час на $0,24 (0,35%), до $69,44 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів зменшилася на $1,14 (1,6%), до $69,2 за барель, найнижчого значення з грудня.

Нафта різко здешевшала з початку цього тижня на сигналах послаблення економічної активності в США й Китаї, а також завдяки сподіванням, що Лівія незабаром відновить виробництво й експорт нафти зі східної частини країни.

Повідомлення, що з'явилися у ЗМІ в середу про те, що ОПЕК+ може відкласти заплановане підвищення видобутку, не змогли зупинити падіння ринку. Як Brent, так і WTI втратили в ціні понад 5% з початку цього тижня.

"Оскільки перспективи зростання попиту не визначені, й суттєві перебої у постачаннях здаються малоймовірними, всю увагу тепер спрямовано на дії ОПЕК+" , – зазначає головний аналітик Rystad Energy Світлана Третьякова.

Аналітики Citi вважають за можливе підвищення цін на нафту найближчим часом у рамках технічної корекції після падіння ринку, проте попереджають, що без продовження ОПЕК+ чинних обмежень ринок може втратити впевненість у тому, що альянс здатний своїми діями утримувати нафту близько рівня $70 за барель.

У цьому разі середня ціна на Brent 2025 року становитиме близько $60 за барель, наводить думку експертів Citi Market Watch.