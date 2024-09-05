Ексчиновнику Міноборони повідомили про підозру за збитки на понад мільярд – ДБР

Колишньому чиновнику Міністерства оборони України оголосили підозру. Його дії завдали збитків державі на 1,2 млрд гривень. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, пише Юлія Акимова, РБК-Україна.

Підозру отримав один з колишніх керівників Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони. За даними джерел РБК-Україна, йдеться про Богдана Хмельницького.

За даними слідства, після початку російського вторгнення колишній чиновник Міноборони закупив на потреби війська паливно-мастильні матеріали, протиправно включивши в оплату податок на додану вартість. Таким чином, сума збитків склала майже 1,2 млрд гривень.

Екс-посадовцю повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Йому загрожує до восьми років тюремного ув'язнення.

До суду подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Розслідування триває.

Скандал з закупівлями у Міноборони

Нагадаємо, що ще на початку 2023 року журналісти-розслідувачі виявили масштабні схеми закупівлі товарів для військових за завищеними цінами. Так, з'ясувалося про купівлю продуктів харчування, бронежилетів, палива та інших товарів за значно вищими цінами, ніж середньостатистичні.

На тлі цього тодішній міністр оборони України Олексій Резніков та його заступними пішли у відставку.

Після цього Міноборони розпочало масштабний аудит не лише у своїх підрозділах, але й у військових частинах. Так, нещодавно було викрито бухгалтера постачальника Міноборони. У нього виявили понад 4,7 млн євро "чорної" готівки.