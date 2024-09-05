Уночі до Білорусі залетіло не менше восьми безпілотників Shahed – "Гаюн"

До Білорусі в ніч на 5 вересня залетіло не менше восьми російських дронів. Щонайменше два з них знищили. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Як зазначають аналітики, перша група з двох дронів зайшла у повітряних простір Білорусі близько 01:08. "Шахеди" йшли курсом на Гомель.

О 01:34 та 01:36 відпрацювала російська ППО. Один з безпілотників був знищений, а жителі Гомеля чули вибухи і бачили палаючий предмет в небі.

Моніторингова група припускає, що "Шахеди" збивав підрозділ 1530 зенітно-ракетного полку РФ, яке має на озброєнні ЗРК С-300 та "Панцир". Воно дислокується на білоруському аеродромі "Зябровка" у Гомельському районі.

Як відомо, дрон впав на дах складу у Гомелі. Там виникла пожежа.

Російські дрони також заходили у повітряних простір Білорусі о 02:28, 03:10, 06:47, 06:56 та 07:54. Частина безпілотників повернулася в Україну, інші йшли вглиб Білорусі курсами на Мозир, Хойники та Брагін.

"Беларускі Гаюн" зазначає, що протягом ночі над Гомельською областю літали білоруські винищувачі та намагалися збити "Шахеди". Близько 02:30 над Хойникським районом було чути кілька запусків ракет і потрапляння у ціль.