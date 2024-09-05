Бійці бригади "Хартія" показали, як штурмують позиції росіян на Харківщині

Бійці 13 бригади оперативного призначення НГУ "Хартія"поділилися кадрами вдалого штурму позицій противника у Харківській області, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що в результаті штурмових дій (часові рамки операції не розкриваються –ред.) воїни знищили 34 та поранили 23 ворогів, зачистили 7 позицій піхоти та вогневу позицію ПТРК, знищили гаубицю та відкинули противника до наступної лінії оборони.

Вказано, що план наступальних дій був відшліфований в процесі детального планування, тренувань на макетах та на місцевості.

Пряма мова командира бригади полковника Ігоря Оболєнського:

"Успіх в бою залежить від везіння та підготовки. Ми не можемо вплинути на вдачу, проте можемо вплинути на навченість та злагодженість наших бійців і командирів, наздатність ухвалювати рішення в умовах браку часу, інформації та ресурсів, та на здатність реагувати на зміну ситуації на полі бою".