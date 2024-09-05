Рада призначила Стефанішину віцепрем'єркою з євроінтеграції та міністеркою юстиції

У четвер, 5 вересня Верховна Рада проголосувала за призначення Ольги Стефанішиної міністеркою юстиції – віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, повідомляє Європейська правда.

За відповідне рішення проголосували 253 депутати

Напередодні Рада проголосувала за її звільнення з посади віцепрем'єрки. Також Рада підтримала звільнення з посади глави Мін'юсту Дениса Малюськи.

Раніше повідомлялося, що Стефанішина може очолити міністерство юстиції замість Дениса Малюськи, причому посада міністра буде суміщена з її чинною посадою віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як відомо, Стефанішину призначили на посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України у червні 2020 року. До того працювала на посаді генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.