У Генштабі назвали найгарячіші напрями на фронті

Від початку доби на фронті зафіксовано 111 бойових зіткнень з окупаційними військами. ﻿﻿Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00 5 вересня, повідомляє Українська правда.

За даними Генштабу, на Покровському напрямку росіяни здійснили 27 штурмових дій у районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Новогродівки, Новотроїцького, Гродівки та Михайлівки.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 23 рази поблизу Лисівки, Українська, Галицинівки, Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. Дев’ятнадцять спроб просунутися відбито, чотири – ще тривають.

Прикордонні райони Сумської області зазнали артилерійських та мінометних обстрілів. Постраждали населені пункти Бобилівка, Порозок, Степок та Покровка. Крім того, росіяни завдали авіаударів по Сумах, Гриценковому, Сімейкиному, Партизанському, Ямполю, Юнаківці, Річках, Кияниці та Новій Січі.

На Лиманському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень. Противник штурмував неподалік Дружелюбівки, Чернещини, Невського, Макіївки та Новосадового. Три ворожі атаки тривають. Крім того, загарбники двічі вдарили по Шийківці.

10 разів точилися бої на Куп’янському напрямку. Ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Табаївки, Глушківки, Лозової та Андріївки.

На Харківському напрямку українські війська відбили шість атак ворога. Противник штурмував оборонні рубежі поблизу Вовчанська, де досі тривають два зіткнення. Також зафіксовано авіаудар по Харкову.

На Краматорському напрямку загарбники намагалися штурмувати позиції біля Предтечиного, Іванівського, Іванопілля та Кліщіївки. Три атаки досі продовжуються. Авіація агресора скинула бомби біля Часового Яру та Іванопілля.

Росіяни намагалися витіснити українські підрозділи з позицій неподалік Торецька та Неліпівки. Шість боєзіткнень завершено, п’ять триває.

На інших напрямках оперативна обстановка – без суттєвих змін.