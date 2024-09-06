Fitch підвищило рейтинг України у національній валюті після реструктуризації боргу

Міжнародне агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг України в національній валюті з CCC- до CCC+. У той же час, агентство підтвердило довгостроковий рейтинг в іноземній валюті на рівні "RD" (обмежений дефолт), повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення Fitch .

Підвищення рейтингу відбиває успішне завершення реструктуризації боргу України в єврооблігаціях під час продовження обслуговування її боргових зобов'язань у гривні, заявили в агентстві.

Fitch вважає, що успішне завершення реструктуризації боргу України в єврооблігаціях є лише частиною одного ширшого епізоду реструктуризації, який триває, оскільки уряд оголосив про припинення інших платежів.

"Таким чином, довгостроковий рейтинг України залишиться на рівні "RD" доти, доки Fitch не визнає, що обміни завершені, а відносини зі значною більшістю зовнішніх комерційних кредиторів нормалізуються" , - йдеться у повідомленні.

Реструктуризація боргу

Як зазначає Fitch, 30 серпня Україна завершила реструктуризацію непогашених суверенних єврооблігацій (19,7 млрд доларів) та гарантованого державою боргу "Укравтодору" (0,7 млрд доларів) на загальну суму 20,5 млрд доларів (24,3 млрд доларів, включаючи накопичені відсотки за дворічний мораторій на виплати за єврооблігаціями у серпні 2022 року) на вісім єврооблігацій з основним боргом 15,2 млрд доларів.

Fitch надало нещодавно випущеним облігаціям рейтинг "CCC". Це відображає скорочене обслуговування зовнішнього боргу України за облігаціями без виплати основного боргу до 2029 року та керовані купонні виплати у розмірі 165 млн доларів (0,1% прогнозованого ВВП) у 2025 році та 423 млн млрд доларів (0,2% прогнозованого ВВП) у 2026 року.

Реструктуризація, підтримана 97% власників облігацій, призводить до номінального скорочення на 37% та значного скорочення обслуговування боргу у довгостроковій перспективі (оцінна економія у розмірі 22,8 млрд доларів до 2033 року). Fitch прогнозує, що загальний державний борг складе 89,6% ВВП у 2024 році (без урахування реструктуризації інших комерційних зобов'язань), що нижче за прогноз у 92,5% при перегляді в червні, в результаті операції з обміну боргу.

Fitch зазначає, що Україна все ще перебуває в процесі реструктуризації зовнішнього комерційного боргу, не пов'язаного з облігаціями, і наприкінці серпня уряд розпорядився про тимчасове призупинення платежів за інструментами, що задіяні. До них відносяться зовнішній комерційний кредит (Cargill 0,7 млрд доларів, платежі призупинені з 3 вересня 2024 року), гарантовані державою єврооблігації Укренерго (825 млн доларів, платежі призупинені з 9 листопада 2024 року) та варанти ВВП (платежі призупинені з 31 травня 2010 року. року). Очікується, що зупинення обслуговування боргу триватиме до кінця процесу реструктуризації боргу.

Нагадаємо, Україна оголосила про завершення операції з реструктуризації боргу . Процес включав обмін державних єврооблігацій та облігацій Укравтодору на суму 20,5 млрд доларів (близько 24 млрд доларів з урахуванням капіталізованих відсотків) на облігації номінальною вартістю 15,2 млрд доларів

Борг скорочено на 9 млрд доларів. Це означає номінальне зниження вартості боргу на 37% з першого дня дії угоди та зниження чистої наведеної вартості боргу на 60%.