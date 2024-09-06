США запровадили санкції проти компаній, залучених до експорту скрапленого газу з РФ

Державний департамент США запровадив санкції проти двох компаній та двох суден, пов'язаних з експортом скрапленого природного газу у межах російського проєкту "Арктик СПГ 2" (Arctic LNG 2), який вже знаходиться під обмеженнями. Про це йдеться у заяві, яку опублікували на сайті Держдепу США, повідомляє Європейська правда.

У Держдепі акцентували, що обмеження стосуються компаній Gotik Energy Shipping Co і Plio Energy Cargo Shipping OPC PVT LTD.

Gotik і Plio Energy – зареєстрований власник і комерцій менеджер судна для транспортування скрапленого природного газу – New Energy. Ще одне судно, яким управляє та яке експлуатує Plio Energy, є Mulan.

Речник Держдепу Метью Міллер пояснив, що New Energy використовувала оманливі практики судноплавства.

Зокрема, за його словами, компанія відключила свою автоматичну системи ідентифікації, для завантаження вантажу з підсанкційного проєкту "Арктик СПГ 2", перевантажуючи товар із судна на судно LNG/C Pioneer, яке було заблоковане США 23 серпня 2024 року.

У заяві додали, що санкції запровадили у відповідь на повномасштабну війну Росії проти України, щоб збільшити глобальні енергетичні важелі впливу на РФ.

Як відомо, компанії Gotik і Plio Energy внесені до переліку відповідно до розділу 1(a)(vi)(B) Європейського президентського указу № 14024.