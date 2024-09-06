У ФБР назвали Німеччину головною мішенню російської дезінформації

У ФБР заявили, що Німеччина була однією з головних цілей російської дезінформації протягом щонайменше двох років, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Spiegel.

Згідно з доповіддю ФБР, натхненники дезінформаційних кампаній перебувають у Кремлі. Їх мета: послабити підтримку України, зашкодити іміджу НАТО і підтримати ультраправу "Альтернативу для Німеччини".

Вашингтон давно звинувачує Росію у втручанні в президентські вибори в США. У середу уряд США запровадив великий пакет санкцій проти кількох осіб та організацій.

Серед них – представники російського державного телеканалу RT і його головний редактор Маргарита Симоньян. Американські міністерства також опублікували судові документи, які, як стверджується, свідчать про втручання Москви в нинішню президентську виборчу кампанію в США.

У 277-сторінковому звіті американського поліцейського відомства наводяться цитати із записів відповідних зустрічей російських учасників дезінформаційних кампаній. На них, як стверджується, вони обговорювали стратегії "дискредитації" США, Великої Британії та НАТО і "донесення правди про війну в Україні".

На одній із зустрічей було вирішено зосередити зусилля саме на Німеччині. Після широкомасштабного нападу Росії два роки тому Німеччина була одним з найважливіших прихильників України.

В одному з документів, який слідчі ФБР приписують російській компанії "Агентство соціального проєктування", йдеться про те, що метою було "посилення внутрішньої напруженості в країнах-союзниках США" для просування інтересів Росії на міжнародній арені.

З цією метою "Альтернатива для Німеччини" мала бути підтримана "всіма можливими засобами". Метою було створення "образу мучеників" партії, "які страждають за демократію і національні інтереси Німеччини". Це мало бути досягнуто, наприклад, шляхом поширення фальшивих відеороликів або вебсайтів.

Розслідування ФБР зосереджується насамперед на російській кампанії "двійників". Її тактика включає імітацію вебсайтів існуючих якісних ЗМІ та державних установ. На думку американського уряду, спроби впливу ініціюються з самого верху – "під керівництвом і контролем адміністрації президента Росії".

Раніше Міністерство фінансів США наклало санкції на менеджмент RT та пов’язані з ним компанії через спробу втручання в американські президентські вибори.

А американський Мін’юст також оголосив звинувачення двом працівникам цього пропагандистського каналу за порушення вимог до іноагентів і відмивання грошей.