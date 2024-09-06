НБУ: Ситуація на ринку праці змушує роботодавців підвищувати зарплати

Зниження енергодефіцитів у серпні 2024 року підтримало подальше зростання попиту на працівників, а також збільшення зайнятості. Водночас пропозиція робочої сили залишається обмеженою, а тому дефіцит працівників посилюється, що тисне на зарплати в бік збільшення, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (вересень 2024 року).

Як зазначається в огляді, пожвавлення економічної активності в серпні 2024 року зумовило й подальше збільшення кількості вакансій.

Зокрема, у серпні найбільше зросла кількість вакансій у охороні та безпеці (у 4,6 рази р/р), телекомунікаціях (на 45% р/р) та охороні здоров’я (на 34% р/р).

"Після шоку, викликаного проблемами з енергопостачанням у попередні місяці, у серпні, за опитуваннями підприємств, відновилося й зростання кількості працівників" , - йдеться в огляді.

Водночас пропозиція робочої сили залишалася обмеженою через наслідки війни, зазначили в НБУ.

За опитуванням Центру Разумкова, 73% працюючих вважають мобілізацію проблемою для ринку праці.

Згідно з опитуванням ФОП від ЄБА, 64% підприємств назвали мобілізацію чинником, що має найбільший негативний вплив на бізнес.

Зростання зарплат

Дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, залишається значним. Після незначного зменшення, яке ймовірно було викликане зменшенням попиту через зупинки в роботі підприємств унаслідок перебоїв з енергопостачанням, за опитуванням ІЕД, дефіцит кваліфікованих працівників сягнув нового максимуму.

За опитуванням центру Разумкова, 60% працюючих (роботодавців, найманих працівників, працюючих співвласників підприємств, самозайнятих) вказали на дефіцит кадрів на своєму підприємстві.

"Тиск з боку нестачі працівників зумовив подальше збільшення реальних зарплат" , - йдеться в огляді.

Прогнози щодо зарплат

Міністерство економіки змінило очікування щодо зростання заробітних плат у 2024 році. Очікується, що середньомісячна зарплата працівників (брутто) становитиме 20 581 гривень, а скоригована на інфляцію зросте 12,0%.

НБУ прогнозує, що у 2024 році очікується зростання номінальної зарплати на 16,1%, реальної - на 9,7%. У 2025 році номінальна зарплата зросте на 14,6%, реальна - на 5,8%, у 2026 році номінальна зарплата зросте на 8,7%, реальна - на 2,9%.