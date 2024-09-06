Беларускі Гаюн: Білорусь почала військові навчання біля кордонів Польщі та Литви

Міноборони Білорусі вирішило провести військові навчання в Гродненському і Брестському районах, які межують із Польщею та Литвою, – вони триватимуть до кінця вересня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" у Telegram.

Навчання розпочалися 3 вересня. До 26 вересня в Гродненському районі пройдуть навчальні збори з військовозобов'язаними територіальних військ. На них із запасу призвуть близько 105 резервістів.

Повідомляється, що під час зборів запланували сформувати окремий стрілецький батальйон територіальних військ.

Військовозобов'язаних розмістять у Дитячому оздоровчому таборі "Сузір'я" (Гродненський район, околиці н.п. Поріччя), що розташований за 8 кілометрів від кордону з Литвою.

Також із 3 до 27 вересня проводяться навчання з територіальною обороною у Брестській області, яка межує з Польщею.

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