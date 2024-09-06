Telegram змінить правила і буде модерувати приватні чати

Telegram змінює правила, щоб дозволити модерацію приватних чатів після арешту генерального директора Павла Дурова, повідомляє Економічна правда.

Telegram змінює свою позицію щодо незаконного використання свого месенджера через кілька днів після того, як генерального директора Павла Дурова заарештували у Франції за нібито нездатність боротися з контентом, що порушує законодавство.

Додаток розширив сферу дії своїх модераторів, включивши в неї приватні чати. Вперше користувачі в приватних чатах можуть позначати незаконний контент для перевірки.

Повідомляється, що раніше усі чати Telegram і групові чати є приватними для їхніх учасників. Telegram не обробляв жодних запитів, пов’язаних із ними.

Платформа також надала електронну адресу для автоматичних запитів на видалення, пропонуючи користувачам додавати посилання на контент, який потребує уваги модератора.

В повідомленні додають, що наразі незрозуміло, як ці зміни впливають на здатність Telegram відповідати на запити правоохоронних органів, і чи впливають взагалі. Раніше компанія вже співпрацювала за рішенням суду, надаючи певну інформацію про своїх користувачів.