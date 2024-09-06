В ОВА розповіли, скільки залишилося цивільних у прифронтовому Покровську

У Покровську Донецької області, біля якого точаться важкі бої, залишаються тисячі людей. У місті перебуває ще понад 24 тисячі жителів, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.

"Зараз в громаді залишається 35 тисяч людей, в самому Покровську - 24,5 тисячі. Дітей в громаді 1600, в Покровську - 929", - сказав він.

За словами голова Донецької ОВА, за місяць понад 20 тисяч людей виїхало з Покровська, серед них понад трьох тисяч дітей.

Евакуйовані з Покровська люди їдуть до Полтавської, Кіровоградської, Закарпатської та Київської областей. Як зазначив Філашкін, велику допомогу надає Дніпропетровська область.

За даними Донецької ОВА, обстановка в області складна - за добу понад 2700 разів ворог обстріляв регіон. 16 людей поранені та одна людина загинула.

Ситуація у Покровську

Місто Покровськ протягом останніх місяців стало ще одним форпостом оборони українських військ у Донецькій області. У районі точаться важкі бої, росіяни підходять до околиць міста.

Влада закликає жителів терміново евакуюватися. Для сімей з дітьми евакуація обов'язкова. Нагадаємо, що через загрозу безпеці з Покровська більше не будуть відправлятися евакуаційні потяги. Тепер вони курсуватимуть з Павлограда у Дніпропетровській області.