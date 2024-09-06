Німеччина передасть Україні ще 12 САУ Panzerhaubitz 2000

Німеччина пообіцяла передати Україні ще 12 САУ Panzerhaubitz 2000, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив глава німецького Міноборони Борис Пісторіус на американській авіабазі в Рамштайні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

Німеччина поставить Україні ще дванадцять Panzerhaubitz 2000 на суму 150 мільйонів євро, сказав Пісторіус.

Шість сучасних артилерійських установок з дальністю стрільби понад 30 кілометрів будуть поставлені цього року, а ще шість – наступного, додав він.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту на військову базу неподалік міста Кіль у середу, 4 вересня, підтвердив замовлення додаткових систем протиповітряної оборони IRIS-T різної конфігурації для Бундесверу та українських Збройних Сил.

Німецький урядовець у коментарі Bloomberg уточнив, що до 2026 року Україна отримає від Німеччини 24 системи IRIS-T: 12 середньої дальності і 12 малої дальності. Раніше про постачання систем IRIS SLM-T повідомляло агентство Reuters.

Раніше німецькі ЗМІ повідомили, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає додаткових коштів на підтримку України і додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера.