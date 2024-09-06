Шмигаль: Вже 82% об'єктів ЖКГ готові до опалювального сезону

Вже 82% об'єктів житлово-комунального господарства по всій Україні готові до опалювального сезону, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Верховній Раді.

"За даними Мінінфраструктури, підтверджується готовність станом на зараз на 82% об'єктів житлово-комунального господарства до опалювального сезону. У тилових регіонах ці показники трошки вищі, у прифронтових - дещо нижчі" , - сказав він.

Зокрема, за словами Шмигаля, у Запорізькій області готовність становить 79%, а найнижчий показник у Херсонській області - 54%.

Крім цього, міста і підприємства України потребують додатково 423 установки, 300 когенераційних установки і 300 блочно-модульних котелень, стверджує Шмигаль.

"Основна увага була зосереджена на Харків, Харківську область з забезпечення подібним обладнанням" , - додав він.

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Україна пройде зиму в нормальному режимі електрозабезпечення за відсутності нових важких ударів РФ по енергетиці.

За оптимістичним сценарієм світла взимку може не бути до 12 годин на добу, за песимістичним - до 20 годин, йдеться у прогнозі ЦПД.