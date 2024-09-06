Міноборони Канади повідомило про прибуття українських пілотів на навчання

Цього тижня до Канади прибула на навчання група українських пілотів винищувачів, повідомляє Європейська правда.

Про це 6 вересня оголосили у Міністерстві оборони Канади під час 24-ї зустрічі Контактної групи з оборони України.

Міністр оборони Канади Білл Блер повідомив, що цього тижня в країну прибула група українських пілотів, які пройдуть тренування за ввідною програмою для пілотів винищувачів (fighter-lead-in-training – FLIT).

У рамках цієї програми пілоти отримують базові навички роботи на винищувачі. Стандартний курс триває 6 місяців, програма містить 120 навчальних годин, 20 годин нальоту у симуляторі і 50 – реальних вильотів.

Також Білл Блер оголосив, що цього місяця українські військові почнуть освоювати дрони Skyranger, які вже передала Канада, на території України.

Крім того, міністр анонсував новий пакет військової допомоги для України із запчастинами для техніки та авіаційними ракетами.