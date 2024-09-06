Прикордонники знайшли у водах Дністра тіло потопельника

Під час патрулювання державного кордону прикордонники Могилів-Подільського загону виявили у водах Дністра тіло чоловіка, обвитого водоростями.﻿﻿ З посиланням на пресслужбу ДПСУ, повідомляє Українська правда.

"Попередньо встановлено, що загиблий, ймовірно, намагався переплисти річку, щоб нелегально перетнути кордон із Молдовою. Однак сильна течія та водорості стали фатальними для нього" , - повідомили прикордонники.

Зазначається, що при чоловікові знайшли поліетиленовий пакет із документами, особистими речами та ще одним комплектом одягу. На місце події викликали співробітників Державної служби з надзвичанйих ситуацій та поліції, які витягли тіло на берег.

Загиблим виявився мешканець Дніпропетровської області, 1971 року народження.

Тривають слідчі дії щодо встановлення всіх обставин трагедії.