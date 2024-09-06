Зеленський обговорив з Пісторіусом потреби фронту та обстріли енергетики

Президент Володимир Зеленський у рамках засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" провів переговори із федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. З посиланням на Офіс президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Зеленський розповів Пісторіусу про ситуацію на полі бою, постійні обстріли енергетичної інфраструктури з боку РФ та ліквідацію їхніх наслідків, допомогу постраждалим і відновлення пошкоджених об’єктів.

Крім того, він подякував Німеччині за виділення Україні найбільшого серед європейських країн обсягу військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії, передусім за системи протиповітряної оборони. Він також поінформував про особливості застосування наданих Німеччиною засобів ППО для захисту життів українців.

"Дякуємо всій вашій країні, уряду. Від самого початку цієї війни ви з нами. Ми вдячні за це вашому народові" , – сказав президент.

Своєю чергою очільник Міноборони ФРН висловив співчуття у зв’язку із загибеллю десятків українців та українок унаслідок нещодавніх російських ракетних атак.

Під час зустрічі також обговорили графік постачання подальшої оборонної допомоги з боку Німеччини, зокрема для посилення захисту українського неба.

Зеленський наголосив на необхідності дати Україні дозвіл і засоби для ураження російських авіабаз, де зосереджені носії КАБів.