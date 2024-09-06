Санкції США не зупинили потік чіпів до Китаю - FT

Постачання процесорів допомагає китайським стартапам розвивати технології штучного інтелекту попри обмеження Вашингтона.﻿ Про це пише Financial Times, повідомляє Економічна правда.

Вартість оренди хмарних сервісів із використанням провідних чіпів штучного інтелекту Nvidia нижча в Китаї, ніж у США, що свідчить про те, що передові процесори легко досягають китайського ринку, попри експортні обмеження Вашингтона.

Чотири невеликих китайських хмарних провайдерів стягують з місцевих технічних груп приблизно 6 дол на годину за використання сервера з вісьмома процесорами Nvidia A100 у базовій конфігурації. Невеликі постачальники хмарних технологій у США стягують близько 10 доларів за годину за те саме налаштування.

Низькі ціни є ознакою великої кількості чіпів Nvidia в Китаї та обходу заходів США, спрямованих на запобігання доступу до передових технологій.

A100 та H100 є одними з найпотужніших прискорювачів штучного інтелекту Nvidia і використовуються для навчання великих мовних моделей, які працюють у додатках штучного інтелекту.

Повідомляється, що з осені 2022 року компанії з Кремнієвої долини заборонено постачати A100 до Китаю, а H100 ніколи не продавався в цій країні.

Зазначається, що сервери, вироблені компанією Supermicro з Кремнієвої долини і оснащені вісьмома чіпами H100, досягли пікової ціни продажу в 3,2 млн юанів після того, як адміністрація Байдена посилила експортні обмеження в жовтні. З того часу ціни впали до 2,5 млн юанів, оскільки обмеження постачання ослабли.

Торговці в Малайзії, Японії та Індонезії часто відправляють сервери Supermicro або процесори Nvidia в Гонконг, а потім перевозять їх через кордон до Шеньчженя.