Росія збільшила експорт нафти до Угорщини та Словаччини

Експорт нафти з РФ до Угорщини та Словаччини на початку вересня значно зріс.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Експорт російської нафти до Угорщини та Словаччини через Україну на початку вересня значно збільшився, попри українські санкції проти "Лукойлу".

Середньодобовий експорт до Словаччини з першого до четвертого вересня включно зріс на 17% до 18 300 тонн порівняно з середнім показником серпня.

Щоденні постачання в Угорщину досягли 9 300 тонн, що на 40% більше ніж середній показник минулого місяця – 5 500 тонн.

"Лукойл" справді припинив постачання російської нафти через Україну, але його обсяги замінили інші виробники, зокрема "Татнєфть".

Зазначається, що це може означати, що Угорщина і Словаччина отримають на початку вересня основну частину російського постачання, замовленого на цей місяць, з меншими щоденними обсягами, що залишилися.