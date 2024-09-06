Росія збільшила експорт нафти до Угорщини та Словаччини
Експорт нафти з РФ до Угорщини та Словаччини на початку вересня значно зріс. Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.
Експорт російської нафти до Угорщини та Словаччини через Україну на початку вересня значно збільшився, попри українські санкції проти "Лукойлу".
Середньодобовий експорт до Словаччини з першого до четвертого вересня включно зріс на 17% до 18 300 тонн порівняно з середнім показником серпня.
Щоденні постачання в Угорщину досягли 9 300 тонн, що на 40% більше ніж середній показник минулого місяця – 5 500 тонн.
"Лукойл" справді припинив постачання російської нафти через Україну, але його обсяги замінили інші виробники, зокрема "Татнєфть".
Зазначається, що це може означати, що Угорщина і Словаччина отримають на початку вересня основну частину російського постачання, замовленого на цей місяць, з меншими щоденними обсягами, що залишилися.