Буданов: Українські дрони можуть вражати об'єкти в Росії на відстані до 1800 км

Українські дрони можуть вражати об'єкти в Росії на відстані до 1800 км. Інфраструктура РФ, яка працює на війну, буде зазнавати втрат, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова у Facebook.

Буданов привітав військовослужбовців з Днем воєнної розвідки. Він зазначив, що своїми діями розвідники довели, що Чорне море не належить Росії.

Керівник ГУР також наголосив, що безпілотні системи, над розвитком яких зараз працюють фахівці, зокрема і представники Головного управління розвідки, вже дозволяють вражати військові об’єкти Росії на відстані до 1800 км.

"Військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст, здригаються від повітряних атак. Вся інфраструктура Росії, що працює на війну, зазнає і буде зазнавати втрат. Адже замість захищати своє, Росія обрала хибний шлях неспровокованої війни і нападу на землі суверенної держави", - додав він.

За словами Буданова, протягом року кіберфахівці ГУР провели десятки успішних операцій, отримавши цінні відомості. Фахівці змогли проникнути в бази даних ворога, знайшли слабкі місця у зв’язку.

"Підрозділи активних дій ГУР на постійній основі залучені до виконання складних бойових задач як на лінії, так і за лінією розмежування. Бійці-розвідники відбивають атаки ворога, забезпечують евакуацію поранених, звільняють оборонців і цивільних із російської неволі, повертають громадян України додому з держав, де відбуваються бойові дії", - наголосив Буданов.

Зброя українського виробництва

Варто зазначити, що Україна з початку повномасштабного вторгнення Росії наростила темпи виробництва зброї. Зокрема, українські фахівці досягли успіхів у розробці дронів. В Україні були створені нові ударні літальні апарати та безпілотники-розвідники.

Крім того, українські фахівці створили морські дрони, якими захисники успішно атакують російські кораблі та інші об'єкти в морі.

Також нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив про створення та успішне застосування вітчизняної ракети-дрона. Вона отримала назву "Паляниця". Він наголошував, що це не остання новинка української "оборонки".