Померов підбив підсумки 24 засідання "Рамштайн"

Міністр оборони Рустам Умєров назвав досягнення на 24-му засіданні "Рамштайну", серед яких нові пакети допомоги з США, Канади та Британії, повідомляє Українська правда.

Про це говорить його повiдомлення у Facebook.

"Маємо велику зацікавленість з боку наших партнерів та союзників інвестувати, фінансувати та співпрацювати для посилення української оборонної промисловості. З низкою країн вже в активній комунікації щодо можливостей фінансування нашої, української зброї, ракет, дронів.

Це відкриває нові можливості для спільного розвитку оборонного потенціалу. І що найважливіше — посилює наш фронт. Українські далекобійні дрони вже демонструють свою ефективність, це відзначають і наші союзники".

Умєров уточнив, що США оголосили про виділення чергового пакета військової допомоги Україні на суму 250 мільйонів доларів. До нього увійдуть критично важливе озброєння та обладнання, бойові машини M2 Bradley та ракети для HIMARS.

Канада надасть велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет та 1300 боєголовок до них, що значно посилить наші можливості у повітряних операціях.

Також новий пакет допомоги, за словами міністра, включає тисячі кулеметів та пістолетів, елементи військової техніки та пів сотні "швидких", що допоможе забезпечити наші медичні потреби на полі бою.

Крім того, Канада взяла на себе важливу роль у навчанні українських пілотів для польотів на F-16 в рамках програми "FLIT". На 5-річний термін підготовки пілотів і технічного складу уряд виділить 389 мільйонів доларів.

Тим часом Велика Британія передасть Україні 650 легких багатоцільових ракет (LMM) на суму 162 мільйони фунтів, що значно зміцнить наші можливості у протиповітряній обороні.

Нідерланди, своєю чергою, нададуть Україні ракети класу повітря-повітря та допоміжні матеріали для літаків F-16 на суму 80 мільйонів євро. Ця допомога дозволить суттєво посилити обороноздатність наших військово-повітряних сил.

Стало відомо, що Швеція приєдналася до коаліції з розмінування, зобов'язавшись внести 5 мільйонів євро до Фонду Коаліції для підтримки зусиль із розмінування територій, а Іспанія відправить батарею зенітно-ракетного комплексу HAWK, яка включає 6 пускових установок.

"Ще один ключовий результат зустрічі з союзниками — підписання Положення Коаліції морських спроможностей.

Вдячний Великій Британії та Норвегії за лідерство у Коаліції. Очікуємо на приєднання інших країн-партнерів.

Робота в рамках КМС означатиме довгострокову підтримку України із забезпечення безпеки у Чорному морі.

Цього року Україна робить особливий акцент на "морській обороні". Ми вже відкинули ворожі російські кораблі від берегів кримського півострова. Разом із союзниками продовжуємо втілювати "Стратегією морської безпеки".

Зміцнюємо позиції на всіх фронтах завдяки міжнародній підтримці та героїзму наших військових.

Разом наближаємо мир і безпеку в Європі".