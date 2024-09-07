У Польщі назвали умову, за якої могли б збивати російські ракети над Україною

Польща могла б збивати російські ракети над Україною за однієї умови. Йдеться про загрозу для АЕС, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява міністра закордонних справ України Радослава Сікорського в інтерв'ю BBC.

Главу МЗС запитали, де для Польщі проходять "червоні лінії" стосовно Росії та України, а також чи має Варшава право збивати російські ракети в українському повітряному просторі.

Він зазначив, що Польща могла б допомогти Україні, щоб захистити атомні електростанції.

"Чорнобильська ядерна аварія була в Україні. Уявіть собі, що один із російських дронів чи ракет зіб'ється з курсу і полетить не в Польщу чи Румунію, як уже бувало, а вдарить по одній з українських атомних електростанцій. Я вважаю, що ми повинні допомогти Україні захистити її АЕС від таких заблукалих російських ракет", - сказав Сікорський.

Міністр наголосив, що це його думка і що юридично Польща б мала право на самооборону, але "жодних рішень про це не ухвалювали".

Збиття Польщею російських ракет над Україною

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна та Польща обговорюють механізм, щоб польська протиповітряна оборона могла збивати російські ракети та над Україною.

Глава Міноборони Польщі наголошував, що Варшаві потрібно консультувати з партнерами по НАТО перед ухваленням відповідного рішення. Поки жодних кроків з цього питання не було прийнято.