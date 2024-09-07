МЗС звернулося до Ірану на тлі можливої передачі балістичних ракет Росії

Україна звернулася до Ірану на тлі можливої передачі балістичних ракет Росії. Тегеран попередили про "руйнівні наслідки" для двосторонніх відносин, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява Міністерства закордонних справ України.

МЗС зазначило, що занепокоєне повідомленнями у міжнародних ЗМІ щодо можливої передачі Іраном балістичних ракет Росії.

"Вкотре закликаємо керівництво Ісламської Республіки Іран утриматись від передачі Росії, яка згідно Статуту ООН та норм міжнародного права є державою-агресором, будь-яких видів озброєння та військової техніки" , - йдеться у заяві.

Понад два роки Україна щоденно потерпає від російських обстрілів, зокрема і дронами іранського виробництва. МЗС наголошує, що поглиблення військово-технічної співпраці Росії та Ірану несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але і для всієї Європи, Близького Сходу та світу.

"Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Тегеран і Москву заради захисту міжнародного миру та безпеки" , - заявили в МЗС.

Україна закликає Іран повністю надання зброї Росії та довести "щирість заяв свого політичного керівництва про непричетність до підживлення російської воєнної машини смерті".