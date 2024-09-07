Українець виборов другу золоту нагороду на Паралімпіаді в Парижі

Український бігун Ігор Цвєтов здобув другу золоту нагороду на Паралімпіаді в Парижі, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять результати змагань.

30-річний атлет переміг на дистанції 200 метрів. "Золото" стало другим цьогоріч після медалі найвищого ґатунку в 100-метрівці.

Цвєтов подолав дистанцію за 23.19 секунди. Цей результат став найкращим у сезоні-2024 для українця. Додаткової окраси перемозі параатлета стала та обставина, що на фініші він обставив відразу двох представників країни-агресорки – Дмітрія Сафронова та Артьома Калашяна.

У фінальному забігу взяв участь ще один українець – Іван Тетюхін. Він встановив персональний рекорд (24.87 секунди), але опинився поза подіумом. Його результату вистачило для 5-го місця у фінальному протоколі.

Паралімпіада-2024, легка атлетика, біг, 200 м, T35, чоловіки:

Ігор Цвєтов (Україна) Дмітрій Сафронов (нейтральний) Артьом Калашян (нейтральний)

Цвєтов за всю кар'єру завоював 6 паралімпійських нагород. У 2016 році в Ріо-де-Жанейро він був найкращим на дистанціях 100 м і 200 м, а в Токіо п'ять років по тому двічі фінішував другим. Окрім того, українець здобув цілий розсип медалей на чемпіонатах Європи та світу.