На Одещині після негоди повернули світло понад 81 тисячі родинам

ДТЕК відновило постачання електроенергії для понад 81 тисячі родин, після негоди, що вирувала в Одеській області з 4 по 6 вересня, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"З 4 по 6 вересня в Одеській області вирувала негода, яка призводила до локальних аварій та знеструмлень" , - йдеться у повідомленні.

З цього часу вдалось повернути живлення для 1743 трансформаторних підстанцій; відремонтувати 91 повітряну лінію та повернути світло для 82 тисячі домогосподарств у 248 населених пунктах.

Нагадаємо:

У суботу 7 вересня обмеження світла не заплановані.