Шмигаль розраховує на розширення участі Азербайджану у проектах відновлення України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив сподівання на розширення участі Азербайджану у відновленні ключової громадянської інфраструктури України, особливо енергетичної, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить лист голови українського уряду прем'єр-міністру Азербайджану Алі Асадову.

Як зазначається, Шмигаль наголосив, що Київ високо цінує гуманітарну допомогу, яку Азербайджан надає Україні.

Він також висловив сподівання на розширення участі Азербайджану у проєктах щодо відновлення ключової громадянської інфраструктури України, особливо у сфері енергетики.

Прем'єр-міністр також у своєму листі побажав миру та процвітання азербайджанському народу.