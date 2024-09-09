США переглядають стратегію щодо Гази через умови Ізраїлю та ХАМАС – ЗМІ

Білий дім переглядає свою стратегію зі звільнення заручників та припинення вогню у Газі. Водночас щодо нових пропозицій зростають сумніви.﻿ Про це повідомляє Axios, пише Едуард Ткач, РБК-Україна.

За словами американських чиновників, головні помічники президента США Джо Байдена розмірковують зараз про те, чи є сенс надавати нову пропозицію. Це пов'язано з тим, що ХАМАС та Ізраїль займають жорсткіші позиції на переговорах.

Так, минулого тижня головні радники Байдена оцінювали перебіг переговорів і стали скептично ставитися до шансів досягнення угоди в найближчій перспективі.

За словами офіційних осіб, вбивство ХАМАСом шести заручників, серед яких був громадянин США Херш Гольберг-Полін, і нову вимогу угруповання звільнити ще 100 палестинських ув'язнених, які відбувають довічний ув'язнення за вбивство ізраїльтян, викликали значний песимізм у Білому домі.

Також розчарування пов'язане і із заявою прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, який виступаючи на пресконференції минулого тижня, ще раз наголосив на своїй вимозі - зберегти повний ізраїльський військовий контроль уздовж Філадельфійського коридору на кордоні Єгипту та Гази.

Чиновники заявили, що Білий дім зіткнувся зі складною дилемою, оскільки, на їхню думку, лідер ХАМАС Яхья Сінвар не хоче зараз укладати угоду. І навіть якщо він це зробить, Байден не хоче, щоб його вважали нагороджуючим ХАМАС новими поступками після того, як угруповання вбило заручників і висуває більш екстремальні вимоги.

Адміністрація Байдена все ще працює з Катаром та Єгиптом над більш детальною пропозицією щодо угоди, але поки що не запропонувала формулу, яка могла б усунути існуючі розбіжності. За словами офіційних осіб США, зараз основна увага приділяється тому, чи зможуть єгиптяни та катарці чинити тиск на Сінвара, щоб пом'якшити його вимоги.

Своєю чергою, ізраїльські офіційні особи заявили, що за останні дні суттєвого прогресу не відбулося.