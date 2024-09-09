У Німеччині місцева влада закликала уряд прискорити депортацію проблемних біженців

У Німеччині Асоціація міст і муніципалітетів закликала уряд прискорити процес депортацій проблемних іммігрантів, повідомляє Європейська правда.

На тлі наростання "міграційних" дебатів у Німеччині Асоціація міст та муніципалітетів закликала федеральний уряд забезпечити більше депортацій та створити для цього спеціальну робочу групу.

Очільник асоціації Андре Бергегер наполягає, що наявність окремої команди, яка займаєтся цим питанням, прискорить процес і допоможе зробити його більш ефективним. Він також обурився тим, що муніципалітети не залучали напряму у дискусії щодо міграційної політики.

Зараз переважаючу роль у процесі депортації відіграють федеральні землі, отримуючи підтримку федеральної поліції.

Нагадаємо, 29 серпня, на тлі резонансу довкола теракту у Золінгені уряд Німеччини узгодив пакет заходів щодо міграції і притулку.

Лідер опозиційної ХДС Фрідріх Мерц закликав до загальної заборони на прийом людей з Сирії та Афганістану. Генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт і міністр юстиції Марко Бушманн відкинули цю пропозицію, посилаючись на конституцію.

30 серпня Німеччина вперше за час, коли влада в Афганістані повернулася до "Талібану", депортувала туди злочинців-громадян Афганістану. Згодом стало відомо, що більшість цих людей майже одразу відпустили на волю.