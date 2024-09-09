Комісаром ЄС з питань оборони стане євродепутат з Литви та друг України – ЗМІ

Представник Литви Андрюс Кубілюс, найвірогідніше, обійме посаду комісара з питань безпеки, оборонної промисловості та космосу у новій Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, повідомляє Європейська правда.

Про це виданню Politico стало відомо на основі розмов із офіційними особами Європейської комісії, Європейського парламенту та Європейської ради, а також з офіційними особами в різних європейських столицях.

Фон дер Ляєн раніше зазначала, що новостворену посаду комісара з питань оборони має сенс віддати комусь із Центральної або Східної Європи.

Кубілюс – депутат Європарламенту, що спеціалізується на закордонних справах – є досвідченим політиком з більш ніж п'ятирічним досвідом роботи на посаді прем'єр-міністра, який двічі обіймав цю посаду.

Він користується широкою повагою, оскільки провів Литву через фінансову кризу 2008 року. Кубілюс також активно підтримує Україну.

Він наголошував на необхідності постійної військової підтримки Києва, виступаючи за план, згідно з яким західні союзники виділяли б 0,25 відсотка ВВП, щоб допомогти перемогти Росію на полі бою.

Він також закликав змусити Москву оплатити рахунок за відновлення України, використовуючи всі заморожені російські активи.

У Вільнюсі він запропонував створити урядовий департамент або міністерство, повністю присвячене питанням України.