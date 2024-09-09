Румунська опозиція розкритикувала уряд за бездіяльність щодо російських безпілотників

Лідерка румунської головної опозиційної партії "Союз порятунку Румунії" Елена Ласконі закликала президента Клауса Йоганніса і прем'єра Марчела Чолаку пояснити заліт російських безпілотників на територію країни минулими вихідними, повідомляє Європейська правда.

Щонайменше два російські "Шахеди" увійшли в повітряний простір Румунії в ніч з суботи на неділю. У той час як влада Румунії розіслала попередження на мобільні телефони про небезпеку падіння об'єктів жителям Тулчі та Констанци – повітів, що межують з Україною – про інцидент першими повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Абсолютно обурливо дізнаватися більше від українців, ніж від румунської влади" , – заявила у неділю Ласконі, яка різко критикувала прем'єр-міністра Чолаку, лідера лібералів Ніколає Чуке та президента Клауса Йоганніса.

"Навесні глава армії попросив нас внести зміни до законодавства, щоб ми могли збивати безпілотники, які заходять на нашу територію. Пане Чолаку, ви контролюєте 60% парламенту – чи збираєтеся ви щось з цим робити? Чи має що сказати генерал Чуке, чи його змушує мовчати його бос, Клаус Йоганніс?" , – додала вона.

Тим часом Міністерство закордонних справ Румунії закликало до поваги до міжнародного права, включаючи недоторканність повітряного простору Румунії, і підтвердило своє рішуче засудження незаконних атак РФ.

У неділю Чолаку запевнив, що "на місцях немає серйозних проблем", але попередив, що ці інциденти триватимуть через війну поблизу румунського кордону, і через те, що Україна знову почне експортувати зерно.

Чолаку також повідомив, що він контактував з міністром оборони Анджелом Тилваром як вночі, так і наступного ранку "за кавою, як завжди".

Це не перший подібний інцидент з початку війни в Україні, але румунська влада стверджує, що чинне законодавство не дозволяє їй збивати безпілотники, які входять у повітряний простір Румунії.

Це твердження підтримав на початку цього року начальник штабу оборони генерал Георгіца Влад, який заявив, що необхідно змінити чотири закони.