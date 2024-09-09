У яких сферах в Україні найбільші зарплати – дані Держстату

Середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у другому кварталі 2024 року на 22,1% до 20 964 гривень. Фінансистами та айтішникам платять у 2-2,5 рази більше. Про це свідчать дані Державної служби статистики, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними Держстату, найвища заробітна плата у сфері "Інформація та телекомунікації", де вона зросла на 37,1% до 50 188 гривень.

На другому місці - "Фінансова та страхова діяльність". Фінансисти в середньому одержують 39 890 гривень. Зростання на 21,6%.

Далі йде "Професійна, наукова та технічна діяльність" – 28 300 гривень. Ріст на 23,7%.

У сфері "Державне управління та оборона" зарплати зросли на 24,4% до 27 285 гривень.

Найнижчі зарплати в освіті – 15 076 гривень. За рік зарплати зросли на 15,7%.