У Києві затримали агента російської розвідки, який коригував удари по столиці

Служба безпеки України затримала агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який коригував ракетно-дронові удари по Києву та здійснював підпали на об’єктах "Укрзалізниці". Основними цілями були теплові електростанції, опори ліній електропередач та енергообладнання на залізничних вузлах, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Зловмисником виявився мешканець Харкова, якого російська спецслужба завербувала через Telegram-канал, де він шукав "легкий заробіток".

За завданням ГРУ, він прибув до Києва та орендував квартиру з видом на місцеву ТЕС, встановивши там камеру для стеження за об’єктом в режимі реального часу.

Агент також обладнав "спостережні пункти" в іншій орендованій квартирі під Києвом та встановив замасковані відеопастки для моніторингу ударів по лініях електропередач, намагаючись виявити місця розташування українських систем ППО.

Після цього агент повернувся до Харкова, де здійснив підпал релейної шафи на стратегічній лінії залізничного сполучення. Спецоперація СБУ завершилася його затриманням в одній з квартир у Києві під час налаштування чергової камери для спостереження за повітряними атаками.

Під час обшуків у нього вилучено телефони та відеопристрої, що містили докази співпраці з російською розвідкою.

Затриманому оголосили підозру в державній зраді за ч. 2 ст. 111 КК України. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали бухгалтерку одного із місцевих заводів, яка координувала удари РФ.

Крім того, СБУ ліквідувала дві проросійські ботоферми, які розповсюджували дезінформацію та пропаганду РФ в мережах, використовуючи українські IP-адреси.