У Чорнобильський зоні нова пожежа: залучили 4 сотні рятувальників

У Чорнобильський зоні на Київщини виникла нова пожежа на відкритій території – її гасять уже другу добу, наразі залучені 4 сотні пожежників, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє ДСНС у Telegram та речник обласного управління ДСНС Вікторія Рубан.

"На Київщині триває ліквідація пожежі на відкритій території. Наразі на місці працюють 399 рятувальників, 103 одиниці техніки від ДСНС, залучених з різних куточків України, а також 17 одиниць техніки від лісового господарства. Через сильний вітер вогонь швидко розповсюджується на нові ділянки".

Також повідомляється, що ліквідації пожежі залучили 5 одиниць важкої інженерної техніки для створення мінералізованих смуг – працюють бульдозери, трактори та важкі тягачі.

Як уточнила у коментарі УП речник ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан, горить знову у Чорнобильській зоні.

"Так, це новий осередок загоряння у Чорнобильській зоні. Кілька днів тому там уже була пожежа. Той осередок загасили. Це уже новий осередок в іншому місці. Ліквідація триває другу добу" , – пояснила Рубан.

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