Понад 70% українців вважають серйозною загрозою російську пропаганду в соцмережах

Більшість українців (71%) вважають серйозною загрозою поширення російської дезінформації та пропаганди в соцмережах.﻿﻿ Про це свідчать результати опитування КМІС, проведеного 1-6 вересня 2024 року, повідомляє Українська правда.

"Переважна більшість українців (71%) визнають, що поширення російської дезінформації та пропаганди в соціальних мережах досить або навіть дуже серйозною загрозою. Водночас з них зараховують цю загрозу до однієї з найбільших – 33%, а решта 38% говорять, що ця загроза хоч і серйозна, але не є однією з найбільших.

Стверджують, що це не є значною загрозою або взагалі немає загроз – 23% (хоча з них 18% визнають, що певна шкода таки є)" , – зазначають соціологи.

Крім того, понад 50% респондентів вважають, що в Україні варто обмежити чи взяти під контроль роботу Telegram.

Опитування проводилося 1-6 вересня 2024 року Київським міжнародним інститутом соціології методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. У всіх регіонах України (підконтрольна уряду) було опитано 1015 респондентів віком від 18 років.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.