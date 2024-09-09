Нацбанк пом'якшив валютні обмеження для бізнесу: що змінилося

Національний банк України пом'якшив низку валюних обмежень для бізнесу. Постанова набирає чинності з 10 вересня 2024 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Пом'якшення валютних обмежень підтримає обороноздатність країни, роботу українських підприємств та Ядерного страхового пулу", - йдеться в повідомленні.

Серед напрямів, що зазнають змін:

Купівля та переказ іноземної валюти для покриття викидів діоксиду вуглецю. Державні підприємства зможуть купувати валюту та переказувати її на користь нерезидентів, щоб закуповувати квоти для покриття або компенсації викидів діоксиду вуглецю (CO₂), пов’язаних з авіаційною діяльністю.

Виплати за операціями, передбаченими договором перестрахування, укладеним з іноземними ядерними страховими пулами.

Купівля та переказ іноземної валюти юридичними особами-резидентами, що є суб’єктами електронної комерції, для сплати ПДВ у ЄС.

Компенсація сплачених купонних платежів за єврооблігаціями. Додатково до вже існуючих можливостей, запроваджених у травні та липні, НБУ дасть змогу бізнесу відшкодувати купонні платежі за єврооблігаціями, що були виплачені з 24 лютого 2022 року до 9 липня 2024 року (включно).

"Такі перекази дозволені виключно за рахунок власної іноземної валюти бізнесу (не купленої та не залученої у формі кредиту чи позики від резидента), отже, це не матиме негативного впливу на міжнародні резерви", - йдеться в повідомленні НБУ.

Нагадаємо, НБУ з 4 травня впровадив найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень з початку війни, який стосується лише бізнесу. Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що цей пакет буде коштувати 5,5 млрд доларів.﻿