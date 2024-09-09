Як українці ставляться до перейменування копійки на шаг – опитування

Ініціативу Національного банку змінити назву української розмінної монети вважає невчасною більш ніж половина українців. Трохи менше, як чверть повністю підтримує НБУ в цьому питанні. Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber, повідомляє Ліга.Фінанси.

Відповіді на питання "Чи підтримуєте ви заміну копійки на шаг?" розподілилися так:

не підтримую, це зайве – 57%;

так, повністю підтримую – 24%;

мені байдуже, не думаю про таке зараз – 19%.

В анонімному онлайн-опитуванні взяло участь понад 29 000 українців. Ключова вікова група – 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Нацбанк 2 вересня, на чергову річницю введення в обіг національної грошової одиниці – гривні, запропонував змінити назву української мілкої розмінної монети – замість "копійка" назвати її "шаг".

Аргумент такого рішення – відмова від російської імперської та радянської назви "копійка", яку зараз окрім України зберігають в обігу тільки рф, Білорусь та невизнана Придністровська молдавська республіка. Натомість у нас історично дрібну монету називали "шагами" ще у XVII столітті.