У "Дія" запрацювала послуга "Шлюб онлайн" для всіх охочих

У застосунку "Дія" запрацювала послуга "Шлюб онлайн" для всіх охочих, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Запустили перший офіційний шлюб по відеозвʼязку в "Дії". Одружуйтеся в будь-якому куточку країни чи світу та за будь-яких обставин, адже любов варта всього" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особливо важливою послуга є для військових та пар, які через війну не можуть бути поруч.

"Відтепер жодних поїздок до установ та годин у чергах. Кілька кліків у Дії — і ви подали заяву про шлюб, вибрали дату церемонії, змінили прізвище чи залишили своє та одружилися просто в смартфоні" , - продовжили у пресслужбі.

Як скористатися послугою:

Треба оновити "Дію" і зайти у "Сервіси" — "Шлюб онлайн". Вибрати функцію "Зробити пропозицію" та надіслати сповіщення половинці на зручний месенджер. Людина отримає його та має відповісти протягом 14 днів. Після згоди треба надати свої дані для заяви протягом 12 годин. Система запропонує вільні дати — найближчі для церемонії будуть за 5 днів.

Цифровий документ про шлюб автоматично підтягнеться в "Дію" протягом доби. А оригінал можна замовити доставкою через пошту або курʼєром.

Процес триває до 30 хвилин.