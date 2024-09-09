У Фінляндії вважають, що Росія не становить військової загрози для їхньої країни

Наразі Росія не становить для Фінляндії безпосередньої військової загрози, однак, занепокоєння викликає те, що країна не має уявлення про наміри РФ, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив командувач Оборонних сил Фінляндії Янне Яаккола, його слова цитує Yle.

Як зазначили журналісти мовника, наразі занепокоєння фінів з приводу розширення війни в Україні в останні місяці трохи вщухло.

Однак, за словами Яаккола, розширення військового конфлікту в Європі виключати не можна.

Він зазначив, що у Росії мало або зовсім немає стримуючих чинників для використання військової сили і широкомасштабного впливу. Водночас він вважає, що наразі країна-агресор не становить для Фінляндії безпосередньої військової загрози.

Занепокоєння, за його словами, викликає те, що у Фінляндії зараз немає чіткого уявлення про наміри Росії.

Також він акцентував, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року "стало шоком, який запустив найзначніші зміни в нашій національній обороні з часів Другої світової війни", заявив командувач Оборонних сил.

"Фінів не довелося будити. Ми приєдналися до НАТО в найбільш слушний момент", – додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Фінляндії базуватиметься штаб сухопутних військ НАТО.

Крім того, Фінляндія почала зберігати частину своїх військових запасів на території Норвегії та планує таку ж співпрацю зі Швецією.

21 серпня стало відомо, що Фінляндія веде переговори з кількома країнами-членами Північноатлантичного альянсу про розгортання їхніх військ на фінській території.