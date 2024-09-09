Генштаб Чехії вважає законними можливі удари України вглиб РФ

Країни Заходу повинні «розв’язати руки» Україні та дозволити її армії використовувати ракети великої дальності проти законних цілей на території РФ.﻿ Про це заявив начальник Генштабу Чеської армії Карел Ржегка в ефірі чеського телебачення, повідомляє Новое время.

Він також підкреслив, що захист території - легітимний для України.

«Ці обмеження потрібно скасувати, бо це законно і легітимно для українців — захищатися, навіть атакуючи територію Росії, бо вони не можуть боксувати з однією рукою, зв’язаною за спиною… Літаки злітають з російських аеродромів, які перебувають у зоні дії наявного озброєння, але українці не можуть його застосувати. А ці літаки потім бомблять цивільну інфраструктуру, а не тільки солдатів. Тому було б цілком нормально, щоб українці могли атакувати і територію Росії» , — сказав Ржегка.

Він зазначив, що Росія постійно погрожує ескалацією, але сама не соромиться використовувати ракети проти українських мирних міст.

Те, що росіяни часто не йдуть далі погроз, показала українська операція в Курській області РФ. Вона показала деяким західним лідерам, що їм не слід боятися ескалації та «червоних ліній», — зазначив генерал, додавши, що «ця несподівана акція також привернула увагу західних союзників». Це само по собі стало результатом дій ЗСУ на Курщині, навіть якщо ймовірна мета послабити тиск на Донбасі не була реалізована.

Генерал також повторив необхідність готуватися до можливого конфлікту з Росією, адже це єдиний спосіб стримування РФ.