Угорщина погодила імпорт російської нафти через Україну - Bloomberg

Угорська енергетична компанія Mol Nyrt. оголосила про укладення угоди. Вона забезпечить продовження постачання російської нафти трубопроводом, що проходить через територію України. З посиланням на Bloomberg, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як пише видання, згідно з угодою, Mol, яка контролює нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, візьме на себе постачання нафти на кордоні Білорусі та України з 9 вересня.

Варто зауважити, що раніше за доставку сирої нафти в пункти в Угорщині та Словаччині поблизу кордону з Україною відповідала російська сторона.

"Нова домовленість забезпечує стійке рішення для транспортування сирої нафти трубопроводом "Дружба" , - заявив виконавчий віце-президент Mol з переробки Габріель Сабо.

У Mol не уточнили, яка компанія або компанії здійснюватимуть постачання. А у "Лукойл" не відповіли на запит видання щодо постачання нафти.