Гральний бізнес подвоїв сплату податків до бюджету – Гетманцев

За перші вісім місяців 2024 року гральний бізнес поповнив державну скарбницю на 11,7 млрд грн, що у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє Ліга.Фінанси.

"У надходженнях головними є податок на прибуток – 63,6% та ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) – 35,9%", – зазначив Гетманцев.

За останні вісім місяців гральний бізнес сплатив 7,4 млрд грн податку на надприбуток. За аналогічний період 2023 року ця сума складала 2,5 млрд грн, що у три рази менше.

Гетманцев зауважив, що надходження від ПДФО також збільшились. У 2024 році організатори азартних ігор сплатили 4,2 млрд грн, проти 3,1 млрд грн минулого року.