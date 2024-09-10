Газ у Європі подорожчав через похолодання на початку вересня

Ціни на природний газ у Європі трохи зросли на тлі першого цього сезону похолодання, яке може призвести до підвищення попиту напередодні офіційного початку опалювального сезону, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Лондонська біржа ICE.

Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах зросли на 1,2% до 37,8 євро за мегават-годину (близько 425 доларів за тисячу кубометрів). Газ дорожчає третій день поспіль. Ціни досить високі для цієї пори року і коливаються на тлі низки нещодавніх збоїв постачання та геополітичних ризиків.

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Як зазначає Bloomberg, на даний момент потужна вітрова генерація допомагає підтримувати ринок збалансованим і 10 вересня забезпечувала близько половини постачання електроенергії у Великій Британії.

Крім того, підземні сховища ЄС заповнені майже на 93%.

Тим не менш, перше похолодання сезону може призвести до зростання споживання палива в північно-західній Європі, коли основні світові виробники стикаються з потенційними перебоями у своїй діяльності.

Узбережжя Мексиканської затоки США, де базуються багато європейських постачальників палива, готується до шторму, що посилюється. А експортний об'єкт в Австралії посилив скорочення потужностей через перевірку безпеки.

Як повідомлялось, "Нафтогаз України" планує розпочати закупівлю газу в ЄС коштом кредиту ЄБРР вже у вересні цього року. За даними джерел РБК-Україна, закупівлі оформлятимуться на митний склад. При цьому газ буде оплачено і закачано до підземних сховищ України.

В Україні газ дорожчав чотири місяці поспіль. За даними Мінекономіки, фактична ціна реалізації газу в Україні у серпні 2024 року зросла на 2,3% до 12 995 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ.