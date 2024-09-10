На Черкащині поліція розслідує побиття колишнього військовослужбовця

Вчора, 9 вересня, у мережу потрапило відео очевидців побиття ексвійськовослужбовця у місті Сміла Черкаської області. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження. Про це повідомляє головне управління Нацполіції Черкаської області, пише Ніна Єланська, РБК-Україна.

Відомо, що конфлікт стався 3 вересня неподалік села Ротмистрівка.

Напередодні бійки в одному з автомобілів їхали батьки колишнього військовослужбовця, а в іншому - жителі Сміли. Причиною конфлікту стало те, що один із водіїв створив аварійну ситуацію.

В одному з авто перебували батьки колишнього військового, які розповіли про інцидент на дорозі сину. Вони вказали, що бачили автомобіль, який їх "підрізав" у селі Ташлик. Правоохоронці зазначають, що ексвійськовий вирішив самостійно розібратися з водієм, однак, приїхавши на місце, водія не виявив. Він зняв із транспортного засобу державний номерний знак і через соціальну мережу звернувся до очевидців із закликом допомогти йому встановити власника машини.

Водій Hyundai зв’язався з ветераном і призначив йому "зустріч", побачивши його допис у мережі. В результаті, між ними сталася бійка.

У заяві правоохоронців йдеться, що відео бійки за участю колишнього військовослужбовця та водія Hyundai виклали в мережу очевидці події вчора, 9 вересня. Слідством було встановлено учасників інциденту та обставини конфлікту.

Повідомляється, що правоохоронці оперативно прибули до місця події. Поліцейські супроводили автомобіль медиків та ексвійськового до лікарні, де його оглянули лікарі.

Відомо, що у медичному закладі 37-річний чоловік відмовився від госпіталізації. У заяві правоохоронців йдеться, що, спілкуючись з поліцейськими, ексвійськовий вказав, що претензій ні до кого не має та написав зустрічну заяву, в якій просив не проводити подальші дії й припинити розгляд справи.

Відомо, що пізніше поліцейські знову зустрілися з чоловіком, який після спілкування погодився написати заяву щодо нанесення йому тілесних ушкоджень.

Наразі інцидент кваліфіковано як хуліганство за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Зазначається, що у ході досудового розслідування можлива перекваліфікація події.

"Водночас щодо дій працівників поліції керівництвом Головного управління Національної поліції в Черкаській області розпочато службове розслідування" , - йдеться у заяві правоохоронців.

Нагадаємо, на початку вересня Анатолій Гончаренко, ексвійськовослужбовець Сил спеціальних операцій, через Facebook звернувся до людей, зазначивши, що шукає автомобіль з іноземними номерами, водій якого спричинив аварійну ситуацію з його батьками напередодні.

Вчора, 9 вересня, з'явилося відео того, як група невідомих осіб б'є військового. Почала ширитися інформація, що Гончаренко бив місцевий кримінальний авторитет Вадим Долотенко, який раніше був причетних до кількох кримінальних справ, пов'язаних з побиттям та грабунками. Побиттям він намагався отримати "вибачення" у ветерана.